طوى إضراب معتقلي البحرين يومه التاسع عشر، مع استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم ومواصلة التضييق عليهم والانتهاكات بحقّهم وتدهور أوضاعهم الصحية.

وتحت وسم "إضراب سجناء البحرين"، تفاعل عشرات النشطاء والمواطنين في البحرين وخارجها مع الحملة التضامنيّة مع المعتقلين السياسيين، مؤكدين دعمهم الكامل لمطالبهم، ودعوا الى رفع القمع والانتهاكات بحقّهم، وضرورة التزام إدارات السجون البحرينيّة بالقوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان.

في هذا السياق، شدّدت الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ في كلمةٍ مصوّرة على "ضرورة ضمان حقوق السجين والسماح بدخول فريق الصليب الأحمر الدولي بشكل عاجل وتشكيل فريق دوليّ تابع للأمم المتحدة متخصّص للبحث والتقصّي في حقيقة أوضاع السجناء البحرينيين، مطالبة بتمكين السجناء من حقوقهم غير المستحيلة- بحسب وصفها، والتي يفترض أن يحصل عليها السجين دون أن يعرّض حياته للخطر.