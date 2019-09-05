  • الخميس ٥ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262938 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 10:36 الاقسام: سياسة  
رئيس وزراء العدو: الاعلان عن (صفقة القرن) بعد انتخابات الكنيست

رئيس وزراء العدو: الاعلان عن (صفقة القرن) بعد انتخابات الكنيست

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأمريكية ستكشف تفاصيل خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست المقبلة.

وهاجم نتنياهو الثلاثاء، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة كريات آتا شمال كيان الاحتلال خصومه السياسيين لمواقفهم إزاء إيران وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متسائلا أمام مناصريه: "من هو الشخص الذي تريدونه أن يخوض المفاوضات بشأن "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ستأتي قريبا، فور الانتخابات؟"

ولم يحدد نتنياهو موعدا محددا للإعلان عن "صفقة القرن".

واضطرت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة إلى مراجعة خططها بشأن توقيت الإعلان عن "صفقة القرن" بسبب الوضع السياسي المعقد في الكيان الصهيوني، حيث فشل نتنياهو، بعد تحقيق "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل الماضي، في تشكيل تحالف حاكم، ما دفع إلى انتخابات جديدة ستجرى في 17 سبتمبر الجاري.

وأكد ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية الشهر الماضي أن إدارته لا تعتزم طرح خطتها للسلام قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن بعد لحظات تابع أن وسائل الإعلام قد تطلع على الصفقة قبل التصويت في إسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية قطعيا "صفقة القرن" قبل إعلانها احتجاجا على سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب في السنوات الأخيرة تجاه النزاع، أولها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec