صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بان الجيش الاميركي هو الذي نصح ترامب بعدم مهاجمة ايران بعد إسقاط القوة الجوفضائية للحرس الثوري الطائرة الاميركية المسيّرة "غلوبال هاوك" قرب مضيق هرمز قبل فترة.

وأشار رئيس الأركان الايرانية الى قدرات القوات المسلحة الرادعة في الحيلولة دون وقوع الحرب وقال: إنه حينما تم إسقاط الطائرة الاميركية المسيّرة (غلوبال هاوك) وصل الرئيس الاميركي الى عتبة إتخاذ القرار الا انه لم ينفّذ وكانت الكذبة الكبرى انه قال بأنهم إمتنعوا (عن توجيه ضربة عسكرية) للحيلولة دون وقوع مائة ضحية متوقعة (من القوات الايرانية) في حين كان القرار حصيلة إستنتاج إستخبارات الجيش الاميركي والنصيحة التي قدمتها للرئيس الاميركي حيث أوضحوا له بأنهم لو هاجموا ايران ماذا سيكون الرد الصاروخي الايراني وماذا سيحدث في الجزر والخليج الفارسي ومضيق هرمز ودول المنطقة وجبهة المقاومة.

وأضاف: إنه خلال اجتماعين إستغرق كل منهما ساعتين الى 3 ساعات نصحوه بانه لا يمكنه مهاجمة ايران.

وحول أحدث أوضاع المنطقة قال اللواء باقري: إننا نشهد في المنطقة ضمور نفوذ اميركا والكيان الصهيوني فيما يتقدم محور المقاومة، فالقسم الاكبر من أرض سوريا اليوم هو بيد الدولة والحياة جارية فيها بصورة طبيعية، وفي العراق دحرت المقاومة داعش الذي كان قد هيمن على جزء كبير منه وهنالك اليوم نقاش في برلمانه حول رحيل الاميركيين.

وتابع رئيس الأركان الايرانية قائلاً: هنالك في اليمن شعب مستضعف يتعرض لعدوان غاشم منذ أعوام الا انه حقق التقدم من خلال الإكتفاء الذاتي، وقد أسقط تقريباً احدث طائرة من الطائرات المتطورة في العالم.

وقال اللواء باقري: إن الثورة الاسلامية تقدم الدعم والاسناد المعنوي لليمن ولكن فيما يتعلق بقضايا يدعيها الاعداء بشأن دعم ايران لليمن نقول: انه كيف يمكن إرسال صواريخ بطول 9 أمتار الى بلد محاصر لا يمكن إرسال حتى الأدوية إليه، فهذه مجرد اوهام يسوقها البعض.

وفي جانب آخر من حديثه أشار رئيس الأركان الايرانية، الى ان ايران تعيش الآن في منطقة غير آمنة في العالم الا انها تعد ضمن البلدان الأكثر أمنا، وأضاف: إن اكثر التهديدات موجّهة لايران الا انها لا تتعرض لأي هجوم، والسبب في ذلك يعود الى قدراتها الرادعة التي تمنع الاعداء من القيام باي عدوان عليها.