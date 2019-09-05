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رقم الخبر: 262932 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:58 الاقسام: سياسة  
ظريف يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة المجلس النغلاديشي

ظريف يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة المجلس النغلاديشي

التقى وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الاربعاء رئيسة مجلس النواب البنغلاديشي السيدة "شيرين شرمين جودري" وبحث معها في سبل تنمية التعاون البرلماني وتقوية الجهود المشتركة في سياق اهداف العالم الاسلامي والمحافل الدولية.

ومن اهم محاور اللقاء بين ظريف والسيدة جودري، يشار الى تطوير التعاون البرلماني والتجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف المجالات ومنها التقنيات الحديثة، واستخدام العملات الوطنية في مجال التعامل بيمن البلدين الى جانب دعم غرفة التجارة المشتركة الايرانية - البنغلاديشية.

كما استعرض الجانبان آليالت دعم المساعي المشتركة في العالم الاسلامي و المحافل الدولية ومنها اتحاد برلمانات الدول الاسلامية.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، التقى وزير الخارجية الايراني برئيسة وزراء بنغلاديش "الشيخة حسينة" في داكا؛ باحثا معها تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية وآخر التطورات في المنطقة ومساعي ايران بهدف خفض التوتر، وتعاون البلدين في اطار منظمة التعاون الاسلامي وسائر المنظمات الدولية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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