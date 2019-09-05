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رقم الخبر: 262931 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: سياسة  
12 طنا من أنواع المخدرات تم ضبطها خلال الأسبوع الأخير من آب الماضي
مسؤول:

12 طنا من أنواع المخدرات تم ضبطها خلال الأسبوع الأخير من آب الماضي

أعلن المساعد في لجنة مكافحة المخدرات للشؤون الدولية والتصدي للعرض "ناصر أصلاني" عن ضبط ما يزيد عن 12 طنا من أنواع المخدرات في 21 محافظة في البلاد خلال الأسبوع الأخير من آب/أغسطس المنصرم وقال: ان ضبط هذه الكمية من المخدرات تم من خلال تنفيذ 936 عملية مداهمة منفصلة.

وحسبما أفاد قسم العلاقات العامة في لجنة مكافحة المخدرات اليوم الأربعاء، أضاف أصلاني ان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها خلال الفترة المذكورة، بلغ 12 ألفا و873 كغم وشكل الافيون الكمية الأكبر من المضبوطات التي بلغت 10 آلاف و886 كغم؛ مما يشكل 85 بالمئة من إجمالي المخدرات المضبوطة.   

وتابع، ان معظم المخدرات التي تم ضبطها في هذه الفترة كانت من محافظات سيستان وبلوجستان، وكرمان، وهرمزكان، وبوشهر، وخراسان الجنوبية (الواقعة على الحدود في جنوب شرق، شرق، جنوب وجنوب غربي البلاد).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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