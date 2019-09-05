أكد المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الايراني، يوم الاربعاء، اننا ما زلنا غير متفائلين بالغربيين، ما لم ينفذوا التزاماتهم، قائلا: أميركا تهربت وتنصلت من الاتفاق النووي كما لم نشاهد اي عمل ايجابي من اوروبا، ومازلنا نواجه هذه المشكلة.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، بشأن تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات ايران في الاتفاق النووي، قال حسن نوروزي: نحن مازلنا نشك بأوروبا، بمعنى اننا كان لدينا توافقات في الاتفاق النووي، وكانت التوافقات جيدة، وكان لدى الجانبين التزامات، وقد نفذنا التزاماتنا، الا أنهم لم ينفذوا التزاماتهم.

وأضاف: ان اميركا تهربت وتنصلت من الاتفاق النووي، كما اننا لم نشاهد أي عمل او تصرف ايجابي من اوروبا، ومازلنا نواجه هذه المشكلة، فكل شيء مرتبط بهم.

وتابع: اننا لسنا متفائلين بالغرب لا بأميركا ولا اوروبا، الا ان يقوموا بأجراء جاد في إطار التزاماتهم، مضيفا: اننا مازلنا نشك بالاوروبيين والغربيين، ما لم ينفذوا على الاقل واحدا من التزاماتهم، لنعلم ان الاوروبيين قاموا بخطوة عملية.

وأردف نوروزي: نحن ملتزمون بالاتفاق النووي، ومازالوا يوجهون الاتهامات لنا، وحتى إذا أجرينا مفاوضات بشأن الصواريخ، فبعد فترة يقولون يجب إجراء مفاوضات بشأن الحرس الثوري، وبعدها يقولون لابد من مفاوضات بشأن الجمهورية الاسلامية، وفي المرحلة اللاحقة يقولون اتركوا الاسلام، وبعدها يقولون لا تتحدثوا عن فلسطين، فلا يمكن الاستمرار هكذا.

وشدد على اننا اتفقنا مع الاوروبيين وعليهم ان ينفذوا نفس الاتفاق، وإن لم يرغبوا بتنفيذ تلك الالتزامات، فإننا سنتخذ الخطوات الأخرى في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي.