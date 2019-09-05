ارتفاع وتيرة عمليات اطلاق النار العمیاء في أميركا، أثار حالة من القلق بين النشطاء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الانسان في هذا البلد بالآونة الاخيرة.

بحسب مانقله موقع نورنيوز الخبري التحليلي عن صحيفة لوس انجلوس تايمز، كشف تحقيق أجرته مؤسسة العدالة الوطنية الاميركية (فرع التحقيق التابع لوزارة العدل الأميركية) المختصّ بالبحث في جميع عمليات اطلاق النار العشوائية والعمياء في اميركا منذ عام ١٩٦٦، عن نتائج مؤسفة في هذا السياق.

اعلنت المؤسسة الاميركية أن ٢٠% من ١٦٤ عملية إطلاق نار عمیاء حصلت في الخمس سنوات الماضية. ووقعت نصف عمليات اطلاق النار منذ عام ٢٠٠٠، و٣٣% من هذه الجرائم منذ عام ٢٠١٠م.

كما ذكرت مؤسسة العدالة الوطنية الاميركية أن اكثر الاعوام التي غصّت بالجرائم هي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، ويتوقع ان يكون عامنا الراهن أكثر مأساة من الذي مضى.

تفاقم أيضا عدد ضحايا إطلاق النار في كل عملية بشكل مشهود. إذ وقعت ١٦ عملية إطلاق نار مميتة من اصل ٢٠ على مدى الـ ٢٠ عام الماضية في تاريخ أميركا المعاصر. جدير بالذكر ان ٨ عمليات منها (من ضمن عملية إطلاق نار جماعي وقعت عام ٢٠١٧ في لاس فيغاس راح على إثرها ٥٨ شخصا) حصلت في الـ ٥ سنوات الاخيرة.

يشار الى ان عمليات اطلاق النار العمیاء تحتل نسبة٥٠% من ١٤ الف عملية قتل تحصل بالأسلحة النارية سنويا في أميركا.

في وقت سابق كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن 51 شخصا قتلوا في حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة، خلال شهر أغسطس فقط.

البيانات الرسمية بحسب الصحيفة الاميركية تظهر أنه حتى الآن وقع ما لا يقل عن 38 حادث إطلاق نار مع سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى في الحادث الواحد. كانت الخسائر في الأرواح التي وقعت في أغسطس أكثر حدة في ولاية تكساس، حيث وقعت أربعة من أعنف عمليات إطلاق النار اسفرت عن مقتل 33 شخص، بما في ذلك مذبحة مطلع الشهر، في وول مارت في إل باسو أسفرت عن مقتل 22 شخصًا.

تابعت الصحيفة: قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 22 شخص بالقرب من أوديسا بولاية تكساس، السبت، حيث فتح مسلح النار على المواطنين دون تمييز، ليصل عدد ضحايا حوادث إطلاق النار خلال أغسطس إلى 51 شخصا.

إجماليا شهدت الولايات المتحدة حتى 31 يوليو، 248 حادث إطلاق نار، بمعدل 1.2حادث يوميا، اسفروا عن إصابة 979 بينهم 246 قتيلا، ذلك بحسب ارشيف عنف السلاح، جماعة بحثية غير ربحية تتبع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة. ومن بين هذه الحوادث شهدت المدارس الأمريكية 22 حادث إطلاق نار وشمل ذلك مدارس في مراحل عمرية مختلفة؛ ابتدائية وإعدادي وثانوي وحتى في الجامعات.

في سياق آخر ألحق إعصار "دوريان" أضرارا فادحة بجزر باهاماس في المحيط الأطلسي، وخلف عددا من القتلى ودمارا شاملا شمال البلاد.

وتسبب "دوريان" الذي يعد أقوى إعصار يضرب باهاماس في تاريخها، بفيضانات واسعة غمرت المطارات وجعلت الطرق غير قابلة للمرور، ولاسيما في جزر باهاما الكبرى وأباكو الأكثر تضررا، حيث بلغت سرعة الرياح 295 كم في ساعة.

ودمر الإعصار أو أتلف 13 ألف منزل ومبنى، فيما وجد كثير من المواطنين أنفسهم عالقين على سطوح المباني وسط المناطق المغمورة. وبلغت الحصيلة الرسمية للضحايا جراء الإعصار المدمر حتى الآن سبعة قتلى.