يشارك الفيلم السينمائي «سبعة ونصف» (هفت ونيم) من اخراج نويد محمودي في مهرجان «بوسان» الدولي.

ويتنافس الفيلم في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان التي ستقام بداية الخريف المقبل بكوريا الجنوبية.

ويتولى مهمة انتاج «سبعة ونصف» جمشيد محمودي وتم تصوير الفيلم في الربيع والصيف المنصرمين في صمت اعلامي تام.

ويحكي الفيلم في 7 اجزاء قصة 7 فتيات ايرانيات وافغانيات مقبلات على حفل زفافهن في ليلة الجمعة الا ان لكل منهن مشاكلها الخاصة.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من ندا جبرائيلي وشادي مختاري وآتية جاويد وهستي مهدوي ومحمدرضا غفاري وآناهيتا افشار وعلي رضا كمال نجاد وفرشتة حسيني وحسين مهري وشيدا خليق وعليرضا استادي ومتين حيدري نيا وروجان تقي زادة.