عقد اليوم الاربعاء في المنامة، المؤتمر التنسيقي للقاء البحرين والعرق يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وتم خلال المؤتمر تحديد قمصان الفريقين، حيث سيلعب العراق بالابيض الكامل، فيما يرتدي المنتخب البحريني الزي الاحمر الكامل، في اللقاء الذي سيقام على ملعب البحرين الوطني عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الخميس.

يشار الى ان المجموعة الثالثة تضم بالاضافة للعراق والبحرين، منتخبات ايران وهونك كونك وكمبوديا، ويلتقي يوم غد ايضا لحساب المجموعة نفسها هونك كونك وكمبوديا، فيما يستفاد ايران من الانتظار.