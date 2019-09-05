إقتنص الفيلم الإيراني القصير «الحيوان» من إخراج الشقيقين بهمن وبهرام ارك جائزتين فنيتين من مهرجان Castrovillari السينمائي الدولي في إيطاليا.

وقد أهدت هيئة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان جائزة أفضل سيناريو للأخوين بهمن وبهرام ارك كما حصل مهدي نادري على جائزة أفضل موسيقى عن الفيلم أيضاً.

وقد أقيمت الدورة الأولى لمهرجان Castrovillari السينمائي الدولي في ایطالیا من ۲۲ حتى ۲۵ اغسطس/آب المنصرم.

يذكر أن «الحيوان» في قالب سريالي ويحكي قصة شخص ينوي الهروب من الحدود بطريقة غير مشروعة.

وكان قد حصل فيلم «الحيوان» على جائزة من مهرجان كان السينمائي الذي يعد احد أهم المهرجانات السينمائية في العالم ويوزع عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم وشارك كذلك في مهرجان «dunouveaucinéma» الدولي للافلام في كندا الذي اقيم من 4 الى 15 اكتوبر، كذلك شارك في مهرجان «دنور» الدولي للافلام في امريكا بدورته الاربعين 40 وشارك في مهرجان «ازمير» الدولي للافلام في ترکیا وحصل على جائزة افضل فيلم منه كما فاز بجائزة الابداع من مهرجان «مد فيلم» الدولي في ايطاليا وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان Mooov في بلجيكا وأيضا جائزة أفضل فيلم روائي من الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام الصامتة «غلوب».