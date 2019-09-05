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رقم الخبر: 262922 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:48 الاقسام: سياحة  
مدينة طرقبة الإيرانية تستضيف 26 مليون سائح سنويا

مدينة طرقبة الإيرانية تستضيف 26 مليون سائح سنويا

قال عمدة مدينة طرقبة التابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، «علي رضا خادم بير» إن المدينة تستظيف سنويا أكثر من 26 مليون سائح ومسافر، وتدخل مليون ونصف سيارة إليها.

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف خادم بير أن عدد سكان قرطبة يصل إلى 22 ألف نسمة وهي متاخمة لمدينة مشهد المقدسة وتستضيف ملايين الزوار والسياح سنويا.

وفي معرض اشارته إلى الأزدحام المروري الناتج عن هذا الكم الهائل من المسافرين والسياح الذين يقصدون المدينة سنويا، أكد على ضرورة تعزيز البنية التحية في هذا الصدد وإنشاء شوارع متسعة.

كما قال إنه خلال العام الماضي تم فتح شارع الامام الخميني (ره) بطول 6.5 كم، إضافة إلى إنشاء الجزء الاول من شارع كوهساران بطول كيلومترين.

ولفت إلى ان هذه الإجراءات قد ساعدت بشكل ملحوظ في رفع مشكلة الازدحام المروري في مدينة طرقبة، على الرغم من أنها ليست كافية نظرا لارتفاع عدد السياح والمسافرين في كل عام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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