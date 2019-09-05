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رقم الخبر: 262921 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: ثقافة وفن  
رحيل مترجمة معاني القرآن «فاليريا بوروخوفا»

رحيل مترجمة معاني القرآن «فاليريا بوروخوفا»

رحلت عن عالمنا فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية عن عمر يناهز 76 عاما.

ان فاليريا (إيمان) بوخوروفا هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى.

وقد تزوجت من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه.

 وتمكنت بوخوروفا بقلمها المبدع من سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و«بقلم مسلم»، لتصبح ترجمتها الأدق والأجمل بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطی.

 وتوّجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس أنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين. ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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