أن جمعیة الخطاطین الإیرانیة فرع مانیلا قامت بتنظیم هذا المعرض والورشة في قاعة المؤتمرات لكلية الدارسات الدولية في جامعة «یو إس إم» المالیزیة وذلك بدعم من المستشاریتین الثقافیتین الايرانتين لدی مانيلا وكوالالمبور.

ونظّمت الخطاطة الإیرانیة، مسؤولة جمعیة الخطاطین الإیرانیة فرع مانیلا «تندیس تقوي» الورشة التعلیمیة القرآنیة للخطّ لعدد من طلاب مرحلة الدکتوراه وأیضاً عدد من الأساتذة والأکادیمیین الإیرانیین والمالیزیین والنیجیریین والإندونیسیین.

وحاضرت تقوي خلال الورشة حول فنون خط النستعلیق وکتابة القرآن بهذا الخط واصفة خط النستعلیق بعروس الخطوط الإسلامیة ورمز الفن الإیراني الأصیل.

وعرضت مسؤولة جمعیة الخطاطین فرع مانیلا أهم أدوات الخط وإستعرضت فیلماً حول التأریخ والفنون الإسلامیة في ایران.