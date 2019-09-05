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رقم الخبر: 262918
تاريخ النشر: أيلول 04, 2019
الوقت: 16:51
الاقسام: منوعات
كاريكاتير
الاستيطان الإسرائيلي
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
استيطان
اسرائيلي
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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