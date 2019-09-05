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رقم الخبر: 262917 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: رياضة  
استبعاد هازارد وشقيقه من تشكيلة بلجيكا للإصابة

استبعاد هازارد وشقيقه من تشكيلة بلجيكا للإصابة

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن إيدن هازارد وشقيقه تورجان خرجا من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة سان مارينو واسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب الإصابة.

وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعسكر بلجيكا وأظهرت معاناة إيدن من شد عضلي بينما أصيب شقيقه الأصغر في الضلوع.

ولم يخض إيدن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع فريقه الجديد ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي بسبب الإصابة.

ولم يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز عن أسماء بديلة حتى الآن.

وستلعب بلجيكا، التي فازت في أول أربع مباريات بالمجموعة التاسعة بالتصفيات، مع سان مارينو بعد غد الجمعة ثم تواجه اسكتلندا يوم الاثنين.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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