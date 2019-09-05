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رقم الخبر: 262911 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: اجتماعيات  
طعام يزيل دهون البطن

طعام يزيل دهون البطن

كشف وسائل إعلام عن قائمة طعام تسمح لك بفقدان الوزن وحرق الدهون الحشوية في منطقة البطن وفي الوقت نفسه تناول طعام لذيذ.

تتراكم الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية في منطقة البطن، وهذه الدهون تشكل عائقا للذين يريدون إنقاص وزنهم، بحسب موقع "فود نيوز".

بالإضافة إلى أن الدهون الحشوية تشكل خطرا على الصحة، فهي تزيد من الاحتمال بالإصابة بأمراض القلب ومرض السكري وأنواع معينة من السرطان. ومن الصعب جدا التخلص من هذه الدهون عن طريق ممارسة الرياضة.

ويوصي الخبراء بمتابعة نظام غذائي متوازن، وتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، وينصحون تناول طعام من القائمة التالية.

والمنتجات الـ 27 التي تسمح لك بتناول الطعام وفي نفس الوقت تجعل خصرك أكثر لياقة تشمل الهليون والأفوكادو والموز والفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس وأنواع التوت المختلفة وجميع الحمضيات والقهوة والشاي بدون سكر ومنتجات الألبان والبيض والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك منها خل التفاح وبعض أنواع الجبن والزبادي اليوناني والأعشاب والتوابل والمكسرات، بما في ذلك السلطات وأنواع مختلفة من الملفوف والشوفان وزيت الزيتون والبصل والفول السوداني والبطاطس والقرع والسلمون وبذور اليقطين وعباد الشمس والفلفل الحلو والتونة والحبوب الكاملة.

كما يقول الخبراء إنه من الجيد شرب الماء الفاتر مع معلقتين صغيرتين من ملح البحر صباحا ومساء لتنظيف القولون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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