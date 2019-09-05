سرقة لوحة لـ«بانكسي» في باريس تعرضت لوحة من أعمال فنان الغرافيتي الشهير بانكسي، للسرقة من أمام «مركز بومبيدو» في باريس. وكانت اللوحة، المرسومة على ظهر لافتة مرورية، واحدة من أعمال الفنان التي ظهرت في شوارع باريس في يونيو من العام الماضي.