  • الخميس ٥ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262909 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: منوعات  
سرقة لوحة لـ«بانكسي» في باريس

سرقة لوحة لـ«بانكسي» في باريس

تعرضت لوحة من أعمال فنان الغرافيتي الشهير بانكسي، للسرقة من أمام «مركز بومبيدو» في باريس. وكانت اللوحة، المرسومة على ظهر لافتة مرورية، واحدة من أعمال الفنان التي ظهرت في شوارع باريس في يونيو من العام الماضي.

وكانت اللوحة محمية بلوح من الزجاج الشبكي، وتمكن أفراد الأمن التابعون للمركز من إحباط محاولة سرقة سابقة في يوليو من العام الماضي، عندما داهموا لصوصاً محتملين قبل ارتكاب جريمتهم. وكان لصوص قد سرقوا لوحة باللون الأبيض، وتجسد فتاة حزينة بغطاء على رأسها تنظر إلى الأسفل رسمها الفنان على باب طوارئ مسرح باتاكلان، الذي تعرض لهجمات 2015 الإرهابية الشهيرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/0616 sec