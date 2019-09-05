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رقم الخبر: 262908 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: رياضة  
إدارة ريال مدريد غير راضية عن عناد زيدان

إدارة ريال مدريد غير راضية عن عناد زيدان

عاش ريال مدريد أوقاتاً صعبة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتدعيم خط وسط الفريق وإصرار زيدان على جلب الفرنسي بول بوجبا.

وانتهت فترة الانتقالات بالفعل في ليل يوم الاثنين دون أن ينجح المرينجي في جلب أي لاعب وسط جديد.

فقد كان المدرب الفرنسي يرغب بشدة في الحصول على توقيع لاعب مانشستر يونايتد ورفض أسماء أخرى كانت متوفرة وهذا ما يسبب إزعاجاً في كواليس النادي.

وكشفت صحيفة أو كِ دياريو هذا بالفعل اليوم حيث أشارت إلى أن قرارات زين الدين زيدان لم يكن متفق عليها داخل النادي وبعضها لم يكن موفقاً مثل إعارة داني سيبايوس لآرسنال ومارتين أوديجارد لريال سوسييداد وبيع ماركو يورينتي لأتلتيكو مدريد على الرغم من عدم وجود بديل أو غطاء للاعبين الراحلين.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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