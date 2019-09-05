وانتهت فترة الانتقالات بالفعل في ليل يوم الاثنين دون أن ينجح المرينجي في جلب أي لاعب وسط جديد.



فقد كان المدرب الفرنسي يرغب بشدة في الحصول على توقيع لاعب مانشستر يونايتد ورفض أسماء أخرى كانت متوفرة وهذا ما يسبب إزعاجاً في كواليس النادي.



وكشفت صحيفة أو كِ دياريو هذا بالفعل اليوم حيث أشارت إلى أن قرارات زين الدين زيدان لم يكن متفق عليها داخل النادي وبعضها لم يكن موفقاً مثل إعارة داني سيبايوس لآرسنال ومارتين أوديجارد لريال سوسييداد وبيع ماركو يورينتي لأتلتيكو مدريد على الرغم من عدم وجود بديل أو غطاء للاعبين الراحلين.