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رقم الخبر: 262907 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: منوعات  
وثّق خدمته بـ300 نموذج طائرة

وثّق خدمته بـ300 نموذج طائرة

أمضى المهندس البريطاني المتقاعد، كليف وايت، 60 عاماً من حياته، وهو يصنع نماذج عن كل طائرة حلق بها سلاح الجو الملكي البريطاني، حتى أصبح لديه الآن نماذج عن 300 طائرة تؤرخ لتاريخ تلك الخدمة.

 ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تبدأ النماذج الطائرة بالتسلسل الزمني، من الحرب العالمية الأولى مع أول طائرة مقاتلة بريطانية «سوبويث كاميل» إلى طائرة تايفون لـ«يوروفايتر».

بدأ المتقاعد البالغ من العمر 85 عاماً، مجموعته في عام 1956 خلال خدمته في سلاح الجو البريطاني، وكبرت المجموعة ويأمل في التبرع بها إلى متحف سلاح الجو في موقع «أولد هندون ايردورم»، حيث كان يتمركز أثناء عمله نجاراً.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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