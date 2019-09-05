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رقم الخبر: 262906 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: منوعات  
ولادة عجل غريب في ولاية لويزيانا الأمريكية !
«ساق ظهرت في المكان الخطأ»

ولادة عجل غريب في ولاية لويزيانا الأمريكية !

نشرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، عدداً من الصور لعجل صغير وُلد بـ ٥ أرجل، حيث جاءت الرِجل الخامسة فوق رأسه لتتدلى قليلًا بالقرب من عينه ولكنها لم تؤثر سلبا على حياته .

وفي الصور يمكن رؤية العجل وهو يقف والساق في المكان الخطأ  تتدلى من رأسه، حيث يبدو أنه لا يستطيع التحكم فيها، ولكن المزارع الأمريكي مات ألكساندر وزوجته ماشين ديفيس، صمما على مساعدة العجل الضعيف.

عُرض العجل للبيع في مزاد علني بعد ولادته مباشرة من قبل المزارع ألكساندر، ولكنه لم يتلق عروضا مناسبة لبيعه، لذلك قرر الاحتفاظ بالعجل في مزرعته لحين ظهور مشتري مناسب، في منطقة هاثاواي، بولاية لويزيانا الأمريكية .

وتقول ماشين زوجة المزارع ألكساندر: «لم يتقدم أحد لشراء العجل عندما قمنا بعرضه في المزاد العلني، لقد ولد ضعيفًا هزيلًا، لذلك قررنا الاحتفاظ به في مزرعتنا، علمت أن هذه الحالة تسمى البوليميليا وتحدث مرة واحدة تقريبا من بين كل ١٠٠ ألف حالة ولادة، ونسعى الآن للحصول على مشورة من الأطباء البيطريين بشأن ما إذا كان ينبغي بتر الساق الخامسة أم لا».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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