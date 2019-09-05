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رقم الخبر: 262905 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: منوعات  
نمر يهاجم فلاحاً ويأكل أطرافه

نمر يهاجم فلاحاً ويأكل أطرافه

كان شيفامادايا البالغ من العمر 55 عاما عائدا من قرية مجاورة مع الثيران، الذين استعارهم أحد أقربائه هناك. وفي طريقه تعرض لهجوم من قبل نمر الذي هرب من محمية بانديبور قريبة.

وقام الحيوان المفترس بجر الرجل إلى الغابة، وهرب الثيران من خوفهم، بحسب وكالة «ديكان هيرالد».

ثم لاحظ أقاربه أنه لم يعد في الوقت المحدد وذهبوا للبحث عنه، وقد وجدوا أحذيته على الطريق وجزءا من قماش لباسه مع آثار من الدم، واتضح فيما بعد أن النمر قتل الفلاح وأكل أطرافه.

يخشى سكان القرية من عودة المفترس ويطالبون إدارة الغابات بوضع الفخاخ على النمور.

وتعتبر بانديبور من الحدائق الوطنية الأكثر شهرة في الهند، كما تعيش الفيلة الهندية هناك، وكذلك النمور والفهود والدببة والذئاب الحمراء والضباع والخنازير البرية والظباء ذات الأربع قرون وغيرها من الحيوانات.

في سياق متصل، أفيد في عام 2017، أنه تم القبض على نمر قتل ستة أشخاص في الهند الذي قدم من محمية للنمور في مقاطعة بيليبهيت. وذهب السكان المحليين بحثا عن الحيوان مع الفؤوس والعصي. وقاموا بتطويق الحقول المجاورة وتسوية محاصيل قصب السكر بالجرارات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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