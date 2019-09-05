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رقم الخبر: 262904 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: منوعات  
مهمة صعبة ونبيلة.. كيف اجتمع 97 كلبا في بيت واحد؟

مهمة صعبة ونبيلة.. كيف اجتمع 97 كلبا في بيت واحد؟

في موقف نبيل، جمعت إحدى سكان جزر البهاما عشرات الكلاب في منزلها، لحمايتها من الإعصار «دوريان» الذي اجتاح الجزر، الاثنين، مخلفا 5 قتلى على الأقل.

وقالت شيلا فيليبس، وهي مديرة ملجأ للكلاب الضالة في البهاما، إنها أحضرت 97 من الكلاب والجراء داخل منزلها لحمايتهم من الإعصار دوريان، حسب ما أشارت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية.

ونشرت فيليبس، صورا على موقع «فيسبوك»، تظهر غرف منزلها مكتظة بالكلاب من جميع الأحجام والأنواع. وقالت فيليبس: «هناك 97 كلبا داخل منزلي و79 منهم داخل غرفة نومي الرئيسية. لقد كان الأمر جنونيا منذ الليلة الماضية، فهم يقضون حاجتهم دون توقف، لكنهم على الأقل يحترمون سريري ولم يجرؤ أحد منهم على القفز فيه».

وأضافت المتطوعة: «كل جزيرة لديها وفرة من الكلاب المشردة، قلبي ينفطر للكلاب التي لا تجد مكانا تختبأ فيه خلال الإعصار». وأكدت فيليبس أن الملجأ التي تديره اعتنى بأكثر من ألف كلب مشرد، منذ افتتاحه قبل 4 أعوام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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