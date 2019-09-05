اعلن المدير العام لمركز التنمية الفكرية للأطفال والشباب في محافظة اردبيل "زعفر احدزاده" عن افتتاح اول عيادة لحقوق الاطفال بهدف تقييم حقوق الاطفال فيها.

وقال احد زاده ان هذه العيادة انشئت بالتعاون مع المنطمة الوطنية لحقوق الاطفال والتي من شأنها ان تقدم خدماتها للعوائل بشأن حقوق الاطفال مما سيساعد في نمو الاهتمام بحقوقهم على الصعيد الوطني.

واضاف ان العيادة تتضمن اخصائين في مجال القانون وتربية الاطفال والشؤون الدينية وستقدم خدماتها لثلاث فئات وهم التربويون والوالدين والاطفال وفيها كذلك مركز استشاري خاص بشؤون المرأة.