نجح اطباء إيرانيون بمستشفی الشهید جمران بمدینة شیراز (مركز محافظة فارس-جنوب) في إجراء عملية زراعة جذع الدماغ السمعي (Auditory brainstem implant)، بالتعاون مع البروفیسور "بير" من المانیا.

وتم إجراء هذه العملية یوم الثلاثاء، في احدی غرف العمليات بمستشفى الشهيد جمران باشراف الدكتور "سید بصیر هاشمي" و بالتعاون مع مساعده الدكتور "آرش صفاريان" والبروفیسور بير (Behr) من ألمانيا.

واجریت العملية في مرحلتين:- إزالة الورم وزرع جذع الدماغ.

وهذه هي أول عملية من نوعها لزراعة جذع الدماغ السمعي (ABI) في مدينة شیراز، بعد أن تم اجراء عملية مماثلة لها في طهران.

واوضح الدكتور هاشمي، بان عملية زراعة جذع الدماغ السمعي تجري لاشخاص يعانون من ورم الدماغ ولایستطیعون زراعة القوقعة.