بعث رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، اليوم الأحد، لائحة اتفاق التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجالي الشحن والنقل، الى البرلمان لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وأفاد الموقع الإعلامي الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان اللائحة التيأارسلت اليوم الاحد من قبل الرئيس روحاني الى مجلس الشورى الاسلامي، تنص على الاتفاق الموقع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهوريات آذربايجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان للتعاون المشترك في مجالي الشحن والنقل.

وكان مجلس الوزراء الايراني قد صادق على هذه اللائحة خلال اجتماعه المنعقد في 17 أبريل 2019؛ وذلك انطلاقاً من اهمية التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجالي الشحن والنقل وبما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لهذه البلدان.