أعلن حزب الله لبنان عن تدمير آلية عسكرية صهيونية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.

وقال ​حزب الله​ في بيان له: انه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال انه قبل قليل تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه اسرائيل في منطقة أڤيڤيم، ويتم فحص التقارير.