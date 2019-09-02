*عون: الموقف اللبناني من الاعتداء الإسرائيلي دليل على الوحدة

قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني الأحد، وألقت مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود.

وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".

وقال البيان الصادر عن الجيش اللبناني الأحد "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

من جهة اخرى أفادت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يقصف بقذائف مدفعية وقنابل حارقة مزارع شبعا ومحيطها عند الحدود بين الدولتين.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأحد أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الزاعورة بسفوح الجولان السوري المحتل استهدفت بعدد من القذائف من عيار 155 ملم جبل الروس في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

كما ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل حارقة على أحراج السنديان في مزرعة بسطرة الخاضعة لسيطرة الجانب اللبناني والخالية من التواجد السكني، ما أدى إلى اشتعال حريق ويحاول الأهالي من بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا إخماده، كما سقطت قنابل حارقة مماثلة على جبل الروس.

وذكرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أن القنابل الحارقة أطلقت بواسطة طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مراسلها في مدينة حاصبيا سجل "إطلاق رشقات رشاشة ثقيلة عشوائية داخل مزارع شبعا المحتلة ويتردد في قرى العرقوب دوي عدة انفجارات مصدرها الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء القطاع الشرقي".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بعد إعلان بيروت عن خرق طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية مجالها الجوي وادعاءات إسرائيلية بإفشال خطة إيرانية لتزويد "حزب الله" بصواريخ عالية الدقة.

في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الطائفية هي مرض مدمر يستعملها أعداء لبنان لتفتيت البلاد، مضيفاً أنه لا بد من الانتقال من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية العصرية.

وبمناسبة اعلان مئوية لبنان الكبير أكّد عون أن بقاء الأوطان هو في بقاء سيادتها ولبنان محب للسلام ولا يسعى للحرب.

عون شدد على أن "الاعتداء الاسرائيلي على سيادة البلاد والموقف اللبناني في رفضه دليل على الوحدة بين مكوناته".

وأوضح في كلمته أن "المعركة الكبرى التي نخوضها، معركة مكافحة الفساد، وإن ظن بعضهم أننا عاجزون عن تحقيقها أو يدفع لعرقلتها، فليبقَ لشبابنا الأمل بالمستقبل، فلا يهجرون وطنهم وهو أنقاض نتيجة انهيار المؤسسات تحت وطأة الفساد".