بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الأحد، 1 أيلول، 2019، مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، "الحفاظ على سيادة وأمن البلاد ووحدة الموقف الوطني بوجه التحديات".

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، بمكتبه اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية محلياً واقليمياً".

واكد الجانبان، بحسب البيان على "وحدة الموقف الوطني بوجه التحديات والحفاظ على سيادة وامن والبلاد، وضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي وتغليب المصلحة الوطنية وتركيز كل الجهود لخدمة العراق وشعبه".

من جهة اخرى رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، وجيه عباس، الأحد (1 أيلول 2019) أن فضائية الحرة تجاوزت على مقام المرجعية الدينية، فيما شدد على اغلاق مكاتبها بالعراق.

وقال عباس، في بيان انه "ونحن في محرم الحرام، تقوم قناة الحرة عراق بانتهاك حرماتنا ومقدساتنا بمسلسل مدروس عن طريق بث التقارير واظهار بعض الوجوه مدفوعة الثمن والموقف ممن لايملكون سوى دكاكين الفتنة المدفوعة اثمانها من قبل الاميركان انفسهم".

وأضاف، أن "قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها الى وزارة الخارجية الأمريكية تبث تقريرا يمثل اعتداء صارخا على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي، وهي لاتملك الا حرية الاساءة لمعتقدات الشعب العراقي من خلال اثارة الفتن الطائفية وتحريك ذيولها".

واردف، أن "الحرة ليست مستقلة بل تمول من وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي وتتبع في سياساتها سياسات وزارة الخارجية"، مبينا: "الدليل على ذلك انها لم تنتقد السياسيات الأمريكية في العراق والمنطقة وان تقريرها الاخير هو دليل على سياسة جديدة لدى الإدارة الأمريكية في استهداف العقائد والرموز الدينية لدى الشيعة والسنة، خصوصا ان هذا الاعتداء السافر يتزامن مع شهر محرم الحرام وعاشوراء الأمام الحسين ع فضلا عما تبثه جيوش ومواقع التواصل التابعة للسفارة الأمريكية من تهوين وتشويه للمنبر الحسيني".

ومضى بالقول: "نحن هنا نطالب هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق هذه القناة ومكاتبها، لاسيما ان هذه القناة المسمومة ابتدأت هذه الخطوات التصعيدية الطائفية بفصل كل ملاكات هذه القناة المنتمين مذهبيا الى المذهب الشيعي، وهذا كان بحد ذاتها تمهيدا للسياسة الجديدة التي بدأت تكشف عن وجهها القبيح".

واثار بث قناة الحرة لذلك التقرير جدلاً وردود افعال رافضة على كثير من منصات التواصل الاجتماعي في العراق ، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون اتهموا واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.

في سياق آخر اعلنت وزارة الداخلية العراقية الاحد، عن اخلاء الموظفين في السفارة الرومانية ببغداد، مبينة ان ذلك جاء بعد اندلاع حريق في مقر السفارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في الطابق الثاني بالسفارة الرومانية في بغداد". واضاف انه "تم اخلاء الموظفين من السفار بمشاركة فرق الدفاع المدني".