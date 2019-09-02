أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن "الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، يطالب خلالها المجتمع الدولي مجددا بتنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وقال منصور، الأحد، "سيطالب الرئيس محمود عباس في كلمته المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ قراراته ووقف التصعيد الاستيطاني، ومطالبة الدول بتقديم تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من القرار الذي يؤكد على كافة الدول أن تميز العلاقة بين" إسرائيل" والأراضي المحتلة وعدم التعاطي مع الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع منصور "سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عالية المستوى في سبتمبر/أيلول برئاسة روسيا حول التقرير الفصلي لتطبيق القرار "2334" بوقف الاستيطان من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح: "ستطالب فلسطين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مع ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الدعوة لتوفير الأموال "للأونروا"، وسد العجز في ميزانيتها، وتجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

وأردف السفير الفلسطيني قائلا إن "خمس قمم ستعقد حول مواضيع من صلب عمل مجموعة "77 والصين" تتعلق بتغيير المناخ وتوفير الأموال من أجل التنمية ومسائل سياسية رفيعة المستوى مؤكدا أنه على هامش اجتماع الجمعية العامة سيعقد آخر للإعلان عن انتخاب رئيس المجموعة للعام المقبل، والتحضير للوثيقة التي يتبناها المؤتمر، التي من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة من موقعه كرئيس للمجموعة".

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، وتعهد فيها بضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، واعتبرتها استخفافا بالأمم المتحدة وقراراتها.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة الكنا المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية".

كما أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تخالفان القانون الدولي والشرعية الدولية، عبر استمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمباركة أمريكية.

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان الأحد، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وقال عريقات: "إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

واعتبر عريقات أن "تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترامب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".

وأضاف: "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدات في القدس المحتلة وبيت لحم ورام الله والخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ستة منهم بينهم امرأة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها التعسفية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

*مستوطنون يضعون دمية تمثل جندياً إسرائيلياً فوق كنيس يهودي استهزاءً بالجيش

إلى ذلك أقدم مستوطنون متطرفون ممن يعرفون بالحريديم في القدس المحتلة على وضع دمية تمثل جندياً إسرائيلياً فوق كنيس يهودي استهزاءً بجيش الاحتلال.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً للدمية، وقالت إن الحريديم قاموا بتعليقها في مشهد مشابه لصور انتشرت مؤخراً لدمية تمثل جندياً داخل عربة للجيش الإسرائيلي على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

واصطدمت قوة من الشرطة بالمستوطنين المتطرفين الذين صرخوا بوجهها: "شرطة الدمى" ورشقوها بالحجارة.