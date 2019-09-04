أنباء عن اتفاق على حل "النصرة" و"حكومتها" في إدلب

تمكن الجيش السوري بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من انتشال جثامين 17 جنديا سوريا في حاجز السلام الواقع على المدخل الغربي لمدينة خان شيخون.

وقال مصدر محلي في إدلب، تمت الأحد استعادة جثامين عدد من "شهداء الجيش السوري" الذين ارتقوا قبل سنوات أثناء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية والذين دفنوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، موضحا أن ضابطا سوريا كان يرأس حاجز السلام خلال تصدي عناصره للمجموعات الإرهابية التي كانت تحاول اقتحام خان شيخون عام 2015، تمكن من التعرف على مكان دفن الجنود الذين قضوا دفاعا عن المدينة آنذاك.

وتم نقل جثامين الجنود السوريين إلى المشفى العسكري لإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على هوياتهم، ليصار إلى تسليمهم لذويهم ودفنهم أصولا.

هذا وتداولت مصادر سورية أنباء عن قرب حل تنظيم "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة" سابقا نفسه، وحل "حكومة الإنقاذ" التابعة له، وذلك بضغوط من تركيا بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا حول إدلب.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر معارضة في إدلب أن مفاوضات تجري بين "النصرة" وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" المعارضة بوساطة تنظيم "فيلق الشام"، بهدف حل "النصرة" وتسليم الإدارات لـ"حكومة جديدة" تشكل من فصائل "الجبهة الوطنية".

وذكرت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت، جاء إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل "النصرة"، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار.

وتناقل ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأنه في حال إخفاق الجانب التركي في حل عقدة تنظيم "النصرة"، فإن إدلب كلها ستقع تحت سيطرة القوات السورية المدعومة من روسيا، وإذا نجحت أنقرة في ذلك سيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق "روسي تركي" لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

وأشار كيلو إلى وجود أسماء مطروحة لتشكيل ما سماها "حكومة مؤقتة" جديدة، على رأسها اللواء الفار سليم إدريس المرشح ليكون "وزيرا للدفاع" في الحكومة المفترضة.

من جانبه ذكر موقع "عنب بلدي" أن القيادي السابق في "تحرير الشام" صالح الحموي، قد نشر عقب القمة الأخيرة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بنود عرض من الجانب التركي لتفكيك عقدة محافظة إدلب.

ويتضمن العرض، حسب ما نشر الحموي عبر "تلغرام" في 29 أغسطس 2019 عدة بنود، أولها تفكيك "تحرير الشام" من خلال توجه عناصرها إلى فصائل "الجبهة الوطنية" مع مهلة زمنية لتحقيق ذلك.

البند الثاني هو حل "حكومة الإنقاذ السورية" كاملة، بينما يقضي البند الثالث بإنشاء "الحكومة المؤقتة"، التي "لا تقبل الدول بدعم المناطق المحررة إلا من خلالها".

تجدر الإشارة إلى أن مصادر معارضة تحدثت منذ أشهر عن أن الهيئة كانت تدرس "حلا لينا"، ضمن الفصائل الأخرى، لكن "الظروف الإقليمية والعسكرية" كانت تحول دون ذلك، أما الآن فيبدو أن الوقت بات مناسبا لبدء "تحرير الشام"، بالخطوات العملية باتجاه هذا "الحل اللين" وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءا منه.

وحسب المصادر المعارضة، فإن هذا التطور من شأنه "إنهاء ذريعة روسيا والنظام للتدخل في إدلب"، والمبادرة "لدعم موقف الحكومة التركية الساعية لتجنيب المحافظة وثلاثة ملايين إنسان مصير الغوطة الشرقية ودرعا"، علما بأن "الضامن التركي" لعملية أستانا يواجه ضغوطا متصاعدة لتطبيق بنود اتفاق "سوتشي" المتضمن حل "النصرة".

ميدانياً تشهد خطوط التماس في أرياف إدلب هدوء حذرا مع دخول نظام وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مركز المصالحة الروسي في سوريا من جانب واحد، حيز التنفيذ اعتبارا من صباح السبت.

وقال مصدر ميداني في إدلب "إن صوت المدافع هدأ مع بدء الهدنة وجنود الجيش السوري المرابطين على جبهات ريف إدلب الجنوبي يراقبون خطوط التماس ومواقع الجماعات المسلحة وهم على جاهزية عالية للتعامل مع أي خرق من قبل الإرهابيين، كما تستمر وحدات الجيش بتمشيط المناطق المحررة حديثا للتخلص من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الجماعات المسلحة في المنطقة".

وأضاف المصدر أن بعض الخروق تم تسجيلها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، التي تحاول حاليا ترميم تحصيناتها، لافتا إلى عدم ثقة وحدات الجيش السوري بالتزام المسلحين بوقف إطلاق النار، "فجميع الهدنات السابقة استغلت من قبل الإرهابيين لإعادة تنظيم الصفوف وبناء التحصينات وشن هجمات غادرة باتجاه مواقع الجيش، إلا أن قواتنا على أتم الاستعداد للرد على أي خرق ومواصلة الأعمال القتالية حتى تحرير جميع الأراضي السورية من سيطرة الإرهاب وداعميه".

وكان الجيش السوري وافق على وقف إطلاق النار من جانب واحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، مع احتفاظ الجيش بحق الرد على أي خرق.

وبسطت قوات الجيش السوري سيطرتها على العديد من البلدات والقرى في حماة وإدلب شمالي سوريا، في إطار عملياتها التي بدأت منذ 25 أبريل/نيسان الماضي بدعم من القوات الجوية الروسية.

بموازاة ذلك استشهد3 مدنيين وأصيب اثنان آخران بجروح الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين ضمن الأراضي الزراعية في محيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت ضمن الأراضي الزراعية في شمال بلدة صوران بريف حماة الشمالي ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جرى نقلهما إلى مشافي حماة لتلقي العلاج اللازم.

وتعمد التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي تسيطر عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش العربي السوري وغالبا ما تنفجر هذه الألغام بالمدنيين وتتسبب بارتقاء شهداء واصابات في صفوف الأهالي.

كما أصيب 6 مدنيين بجروح الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بين بلدتي تسيل وعدوان بريف درعا الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا أن 6 مدنيين من عائلة واحدة “الأم والأولاد “أصيبوا بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بجرار زراعي في الأراضي الممتدة بين بلدتي تسيل وعدوان شمال غرب درعا تم نقلهم إلى مستشفى درعا.

وأفاد الدكتور بسام الحريري مدير عام الهيئة العامة لمستشفى درعا في تصريح لمراسل سانا بوصول 6 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى بينهم امرأة وأطفال وقد تعرضوا لإصابات بسيطة جراء انفجار اللغم باستثناء المرأة حيث خضعت لعمل جراحي وحالتها مستقرة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من عموم محافظة درعا إلى زرع عبوات ناسفة وألغام في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية بغية دب الرعب في نفوس المهجرين ومنعهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.