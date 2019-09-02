أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان أن أمن الكويت والخليج الفارسي من أمن مصر، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت وصلها السبت الماضي.

وغادر الرئيس السيسي والوفد الرسمي المرافق له الكويت نهار الأحد، وذلك بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات رسمية مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وقال باسم راضي، إن أمير الكويت أكد أن "مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات".

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن "سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية".

كما أشاد الرئيس المصري بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمنا الجهود الكويتية في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية، ومؤكداً سيادته أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات التسوية، بما ينهي معاناة الشعب اليمني.