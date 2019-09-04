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رقم الخبر: 262630 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 18:53 الاقسام: عربيات  
صحفي إسرائيلي يهنئ محمد بن سلمان بعيد ميلاده
ويحدث انقساما بين السعوديين

صحفي إسرائيلي يهنئ محمد بن سلمان بعيد ميلاده

أثار صحفي إسرائيلي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهنئته لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعيد ميلاده الـ34.

ونشر الصحفي شمعون آران، تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34".

وأثارت التغريدة انقساما بين المغردين السعوديين، إذ رحب بعضهم بتهنئته ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين رفض تهنئة الصحفي الإسرائيلي: "ونحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، في حين قال آخر: "لا نتشرف بتهنئة صهاينة. شي مؤسف إنه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين".

و​أطلق مواطنون سعوديون، السبت، هاشتاغ "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34.

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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