إيران تقرر منح القطريين تأشيرات دخول عند الوصول إلى مطاراتها نقل الموقع الرسمي للخارجية القطرية عن مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية، قوله الأحد أن "السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية".