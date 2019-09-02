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رقم الخبر: 262622 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
العميد جلالي: أولوية ايران تتمثل في إنشاء درع للدفاع السايبري

العميد جلالي: أولوية ايران تتمثل في إنشاء درع للدفاع السايبري

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني، ان أولوية ايران الأولى تتمثل في إنشاء درع للدفاع السايبري، مشيرا الى أن اميركا تشن حربا سايبرية علنية ضد ايران.

ولدى مشاركته في اجتماع مجلس الدفاع المدني بمحافظ هرمزغان (جنوب ايران)، الاحد، أشار العميد غلام رضا جلالي الى التأكيد الخاص لقائد الثورة الاسلامية على موضوع الدفاع المدني، وقال: في الظروف الراهنة، فإن موضوع الدفاع المدني يحظى بحساسية أكبر، ولابد من بذل الاهتمام به أكثر مما مضى.

وأشار العميد جلالي الى الصراع السياسي بين ايران واميركا، وقال: ان استراتيجية خفض الالتزامات بالاتفاق النووي، أدت الى وضع العدو تحت الضغط، وتوفير مجال اكبر للتحرك للدبلوماسية الايرانية.

ولفت الى هيمنة القوات المسلحة ورصدها لأجواء البلاد وإسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة، وقال: إن ضربة المعلم التي أبدتها القوات الايرانية المسلحة، جسدت جانبا من القوة الحقيقية للردع لدى ايران الاسلامية، وقد فاجأت العدو وتركت آثارا استراتيجية عديدة على المعادلات العسكرية في المنطقة والعالم.

كما أكد العميد جلالي أن أولوية الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في إنشاء درع للدفاع السايبري وتعزيز البنى التحتية السايبرية، نظرا لشن أميركا حربا علنية على ايران في الفضاء السايبري.

 
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