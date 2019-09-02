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رقم الخبر: 262620 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
رئيس وزراء أرمينيا: سنشتري النفط من إيران ونبيع الكهرباء إليها
مرحباً بمشاركة الرئيس روحاني في إجتماعات الإتحاد الإقتصادي الأوراسيوي

رئيس وزراء أرمينيا: سنشتري النفط من إيران ونبيع الكهرباء إليها

رحّب رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" بمشاركة الرئيس "حسن روحاني" في إجتماعات الإتحاد الإقتصادي الأوراسيوي المزمع عقده في يريفان الشهر الحالي، وقال: ان أرمينيا وايران سيتفاوضان على هامش الاجتماعات بشأن تنمية العلاقات بينهما.

وفي لقاء خاص مع الوكالات الايرانية حضرته مراسل (إرنا)، أكد باشينيان على ضرورة تنمية العلاقات بين يريفان وطهران وخاصة في المجال الاقتصادي، وقال: ان البلدين لديهما إمكانيات إقتصادية كبيرة يمكن إستغلالها لتنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات الأخرى. وصرح: هناك العديد من المشاريع بين البلدين لم يتم الإفصاح عنها وسيتم تفعيلها قريباً ومنها شراء النفط من ايران وبيع الكهرباء إليها.

ووصف رئيس وزراء أرمينيا إجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي بالمهمة ودورها في تطوير العلاقات بين يريفان وطهران، وقال: ان أرمينيا البلد الوحيد العضو في الاتحاد له حدود برية مع ايران وهذا أمر مهم ويجب الاستفادة من هذه الإمكانية وان طريق أرمينيا-ايران الترانزيتي مهماً جداً لنقل السلع والبضائع الايرانية الى اتحاد أوراسيا .

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الأمريكية ضد ايران على العلاقات بين يريفان وطهران، قال باشينيان: ان أرمينيا كانت تتعاون اقتصادياً مع ايران خلال المرحلة السابقة للحظر الأمريكي؛ مبيناً ان هناك مشاريع غير خاضعة للحظر يجب العمل عليها وان هناك العديد من الشركات الايرانية التي تزاول نشاطها في أرمينيا.

وأکد باشينيان ان بلاده لم ولن تشارك في إجراءات ضد ايران وهي دائماً كانت تربطها علاقات جيدة معها وتسعى لتنميتها، مؤكداً على تنفيذ إلتزامات أرمينيا حيالها .

 
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