تجاوزت قدرة محطات الطاقة في البلاد 82 ألف ميغاواط إلى أواخر شهر أغسطس مع إفتتاح وحدات جديدة، مما يجعل إيران في المرتبة التاسعة في العالم من حيث إنتاج الكهرباء.

ووفقاً لقاعدة بيانات وزارة الطاقة، فان سعة محطات توليد الطاقة في البلاد بلغت 82 ألفاً و61 ميغاواطاً بحلول نهاية شهر أغسطس الماضي، ومن بينها محطات الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة 25 ألفاً و403 ميغاواطات والتي تعتبر أعلى قدرة لتوليد الكهرباء بمعدل (31 بالمائة).

والوحدات التي تعمل بالطاقة الغازية تبلغ حالياً نسبتها حوالي 5ر30 في المئة من مجموع محطات توليد الطاقة في البلاد، حيث تنتج أكثر من 25 ألف ميغاواط من الطاقة المخصصة لهذا القطاع، فيما تشكل الوحدات البخارية لمحطة توليد الكهرباء 3ر19 في المائة من الطاقة المخصصة في هذا القطاع وبقدرة 15 ألفاً و829 ميغاواطاً من بين القطاعات الثلاثة ذات السعة المثبتة الأكبر في البلاد.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية حالياً 11 ألفاً و988 ميغاواطاً، وهو ما يمثل 6ر14% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة في البلاد. وتبلغ السعة الحالية لوحدات التوليد المتفرقة (بما في ذلك 245 ميغاواطاً من الطاقة الذاتية) ألفاً و563 ميغاواطاً وسعة محطات الطاقة النووية ألفاً و20 ميغاواطاً، مما يعني أن هذه الوحدات تمثل حوالي واحد بالمائة من إجمالي الطاقة المخصصة لمحطات الطاقة في البلاد.

ووصلت السعة المثبتة الأخيرة لمحطات الطاقة المتجددة في البلاد إلى حوالي 760 ميغاواطاً، وطاقة وحدات الديزل إلى حوالي 439 ميغاواطاً.

وتبلغ السعة الإجمالية لمحطات الطاقة في العالم 6 آلاف و628 غيغاواطاً، في حين تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية بقدرة 4 آلاف و17 غيغاواطاً.