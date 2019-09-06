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رقم الخبر: 262616 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: دوليات  
إصابة اثنين من رجال الشرطة بهجوم في داكا

إصابة اثنين من رجال الشرطة بهجوم في داكا

أصيب اثنان من رجال الشرطة في داكا عاصمة بنغلادش، وذلك في هجوم بقنبلة بدائية الصنع أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه.

وقال قائد شرطة العاصمة أسد الزمان ميا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية امس الأحد، " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما كانت سيارة تقل وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية تازل إسلام تمر بمنطقة "دانموندي" المزدحمة، مما أسفر عن إصابة شرطي من الفريق الأمني للوزير ​​وضابط مرور".

 

 
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