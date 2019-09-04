|رقم الخبر: 262615
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2019
|الوقت: 17:14
|الاقسام: دوليات
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إندونيسيا تلقي القبض على العشرات في احتجاجات بابوا
قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية يوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.
وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي. ويطالب بعض المحتجين كذلك بإجراء تصويت على الاستقلال رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به.
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