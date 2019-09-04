إندونيسيا تلقي القبض على العشرات في احتجاجات بابوا قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية يوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.