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رقم الخبر: 262614 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: دوليات  
بوكو حرام تقطع رؤوس 8 أشخاص شمال شرقي نيجيريا

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 أشخاص شمال شرقي نيجيريا

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش" 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في المليشيات.

وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كم عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت "قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم" في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو زعيم مليشيا محلية.

 

 
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