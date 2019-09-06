قالت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا مساء السبت، إنها ستقاضي رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس أمام المحكمة الدستورية، بعد أن اتهم حكومتها "بالفساد" ورفض تعيين وزراء جدد زكّتهم.

وأكدت دانسيلا الاشتراكية الديمقراطية، للصحفيين ومسؤولين في حزبها أنها "ستلجأ للقضاء" لمتابعة رئيس الدولة اليميني، وأن "إلصاق التهم أمر سهل، لكن يجب أن تكون لديه أدلة، إذ لم أتورط في أي فضيحة فساد وإذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية".