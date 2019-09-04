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رقم الخبر: 262612 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: دوليات  
المحتجون يحتشدون في مطار هونغ كونغ لتعطيل الرحلات

المحتجون يحتشدون في مطار هونغ كونغ لتعطيل الرحلات

احتشد مئات من المحتجين خارج مطار هونغ كونغ الدولي يوم الأحد ما أدى إلى تعطيل الرحلات فيما يسعون إلى جذب انتباه العالم إلى نضالهم من أجل المزيد من الحقوق الديمقراطية في المدينة التي تواجه أكبر أزمة سياسية منذ عقود.

وتم تعليق حركة القطارات إلى المطار وشهدت الطرق ازدحاما مروريا بعد أن حث المحتجون على النزول إلى الشوارع والتدفق على القطارات المؤدية إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وجاء الاحتشاد خارج المطار بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ليل السبت شابها بعض أسوأ أعمال العنف منذ أن بدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية المخاوف من اعتزام الصين إلغاء الحكم الذاتي الممنوح للمدينة منذ أن أعادتها بريطانيا لبكين عام 1997.

وتنفي الصين التدخل في هونج كونج وتقول إنها شأن داخلي. ونددت بالاحتجاجات وحذرت من إلحاق ضرر بالاقتصاد.

وردد المحتجون خارج المطار هتافات ناضلوا من أجل الحرية! قفوا مع هونغ كونغ بينما تابعت شرطة مكافحة الشغب الوضع من داخل مبنى صالة الركاب.

 
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