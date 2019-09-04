طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضا من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء.

وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحفية إنه مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.

وقال جونسون لصنداي تايمز الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟

وأضاف أم هل ستتحيزون لمن منا.. يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.

الى ذلك قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل إنه غير متفائل حيال تجنب سيناريو الخروج بدون التوصل لاتفاق إذ إن الاتحاد قد لا يمكنه تلبية متطلبات بريطانيا بإلغاء الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية من اتفاق الانسحاب.

وكتب بارنييه في صحيفة صنداي تليجراف يقول إن ما يطلق عليه وضع خاص يجب أن يظل لحماية السوق الأوروبية الموحدة وفي نفس الوقت ضمان أن تبقى الحدود مع جزيرة أيرلندا مفتوحة.

وقال بارنييه طبقا لمقتطفات من مقالته التي نشرت في الصفحة الأولى للصحيفة أنا غير متفائل بشأن تجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق، لكن يجب علينا جميعا أن نواصل العمل بعزم.

إن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية هو الحد الأقصى من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو.