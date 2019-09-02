بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" رسالة الى قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"؛ مثمّنا فيها مواقف سماحته الصريحة، خلال استقبال وفد الحركة، في مساندة المقاومة الفلسطينية.

كما اشاد هنية في رسالته الى اية الله العظمى الخامنئي، بتصريحات سماحته للوفد الزائر من قبل حماس وتاكيده على استعداد ايران لتزويد المقاومة بما تحتاجه اليه في سياق مهامها النضالية.

وجدّد هنية لسماحة قائد الثورة الاسلامية التاكيد على مواقف الحركة المبدئية والثابتة في الصمود على نهج المقاومة الى جانب جميع القوى المنادية بالحق والعدالة والحرية، وفي طليعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حتى تحقيق النصر النهائي.