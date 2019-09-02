|رقم الخبر: 262605
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2019
|الوقت: 17:22
|الاقسام: رياضة
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بمناسبة منافسات البطولة المقامة في الجزائر
ثلاث ذهبيات لشطرنج العراق في الدورة العربية
حرزت نجمة الشطرنج العراقي ايمان حسن الرفيعي، ميداليتين ذهبيتين للعراق، في اليوم الثالث عشر من منافسات الدورة العربية المقامة في الجزائر.
كما أحرز العراقي نوح علي حسن ذهبية الطاولة الخامسة في لعبة الشطرنج ضمن منافسات الدورة العربية.
ونال الليبي ابو بكر العربي الفضية، فيما عادت البرونزية لكل من السوري سمير محمد والمصري باسم سمير.
يذكر ان الرفيعي هي بطلة العرب والاولمبياد العالمي منذ خمس سنوات.
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