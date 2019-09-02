بمناسبة منافسات البطولة المقامة في الجزائر ثلاث ذهبيات لشطرنج العراق في الدورة العربية حرزت نجمة الشطرنج العراقي ايمان حسن الرفيعي، ميداليتين ذهبيتين للعراق، في اليوم الثالث عشر من منافسات الدورة العربية المقامة في الجزائر.