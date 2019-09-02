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رقم الخبر: 262603 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 17:21 الاقسام: عربيات  
الحوثي: ترقب من القادم المرعب\ الكيان يخطط ليجني الرعب

الحوثي: ترقب من القادم المرعب\ الكيان يخطط ليجني الرعب

علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، على بيان الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله بشأن الرد على هجمات إسرائيلية على بيروت الأربعاء 25 أغسطس/آب الماضي.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ترقب من القادم المرعب يقال هكذا هم الأن على إجر (رجل) ونص"، مشيرا: "إن الكيان يخطط ليجني الرعب".

وأضاف الحوثي: "حزب الله أكد اليوم على لسان الأمين العام السيد حسن نصرالله إن الأوامر صدرت للرد على الكيان وبات الرد مرتبط بالميدان".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال أمس السبت في كلمة له، إن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم وسيكون من لبنان وليس شرطاً من مزارع شبعا".

وأكد السيد نصر الله أن "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد والاسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

وتابع الأمين العام لحزب الله "الرد الأول على الاعتداء الإسرائيلي يجب أن يكون إعمال حقنا في إسقاط المسيرات الإسرائيلية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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