تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الفوز دون عناء بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 على تشونج هيون يوم السبت.

وسيطر نادال، الفائز باللقب ثلاث مرات، على المباراة وكسر إرسال منافسه الكوري الجنوبي في المجموعة الأولى ليتقدم 4-2 ولم ينظر إلى الخلف في يوم مشمس في استاد آرثر آش ليبلغ دور الستة عشر ويصبح على موعد مع مارين شيليتش الذي تفوق على جون إيسنر.

ومكث نادال في الملعب أكثر من ساعتين بقليل قبل مباراته في الدور الثالث بعد الفوز على جون ميلمان بثلاث مجموعات متتالية يوم الثلاثاء وانسحاب منافسه ثاناسي كوكيناكيس قبل مواجهة الدور الثاني.

ولم يضع المصنف الثاني، الذي ابتلي بالعديد من الإصابات في الركبة خلال مسيرته، الشريط اللاصق المعتاد على ساقه خلال المباراة.

وقال نادال بابتسامة ”الشريط اللاصق لم يعد يعمل. أنا سعيد باللعب على الأراضي الصلبة وأحاول اللعب بطريقة هجومية أكبر“.

وأضاف ”أنا سعيد بالوجود في الدور الرابع.. هذا الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي. لا أستطيع التفكير فيما هو أبعد من ذلك“.

وسيلعب نادال يوم الاثنين مع شيليتش صاحب ضربات الإرسال القوية الذي تفوق 7-5 و3-6 و7-6 و6-4 على إيسنر.

وقال نادال إن مفتاح التفوق على لاعب مثل شيليتش يتطلب الحفاظ على ضربات الإرسال واستغلال الفرص بأفضل طريقة ممكنة.

وأبلغ نادال الصحفيين ”الفرص لا تكون كثيرة لذا يحتاج المرء إلى أن يكون جاهزا ويتوقع مباراة صعبة جدا“.

وأضاف ”أحتاج إلى التركيز على ضربات إرسالي كما جرت العادة. أحتاج إلى أن أكون جاهزا لقبول التحدي... وأتمنى أن أكون مستعدا لتقديم أفضل مستوياتي لأن هذا ما سأحتاجه“.