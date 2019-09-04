أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الفرنسي بول بوجبا يرفض فكرة تمديد عقده مع مانشستر يونايتد والذي يمتد لعامين آخرين مع خيار التمديد لـ 12 شهراً آخرى.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يتمكن من تأمين خدمات الفائز بكأس العالم على المدى الطويل بعد إبعاده عن براثن ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” على الرغم من تأكيد مدرب الفريق أولي جنار سولشاير على التزام اللاعب الكامل مع الفريق، إلا أن الفرنسي الدولي يعتقد أن مستقبله سيكون في البيرنابيو.

وقامت إدارة مانشستر يونايتد بتقييم قيمة بول بوجبا بـ 180 مليون جنيه إسترليني بعدما ظهر كهدف رئيسي هذا الصيف لمدرب النادي الملكي زين الدين زيدان.

لكن في حين تمكن الشياطين الحمر من عرقلة محاولة ريال مدريد لضمه هذا العام ، يعرف بوجبا أنه سيكون لديه فرصة أفضل لإجبار النادي الإنجليزي على رحيله إذا رفض التوقيع على عقد جديد.