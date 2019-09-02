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رقم الخبر: 262598 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
تمثال خشبي يسخر من ترامب في موطن ميلانيا

تمثال خشبي يسخر من ترامب في موطن ميلانيا

أقيم تمثال خشبي كبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سلوفينيا، موطن زوجته ميلانيا. التمثال الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية أمتار يظهر ترامب وتصفيفة شعره الشهيرة، مرتدياً سترة زرقاء وقميصاً أبيض وربطة عنق حمراء طويلة.

وترتفع ذراعه اليمنى ويده على شكل قبضة عالياً، كما في تمثال الحرية في مدينة نيويورك الأميركية. وعند تحريكها تفتح آلة فمه الأحمر، لتظهر أسنانه الشبيهة بأسنان سمكة القرش. وقال صانع التمثال توماز شليغل "مثل كل الشعبويين، لهذا التمثال وجهان".

أقيم التمثال على قطعة أرض ذات ملكية خاصة في قرية سيلا بري كمنيكو الناعسة، وترخيص نصبه مؤقت، ثم يتعين إزالته بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول. واقترح بعض سكان القرية غير الراضين عن التمثال إضرام النار فيه حينها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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