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رقم الخبر: 262597 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: الوسائط المتعددة  
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول إلى متحف (تقرير مصور)

منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول إلى متحف (تقرير مصور)

يقع متحف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني الراحل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في منزله الواقع في حسينية جماران في طهران. وكان هذا المنزل مقر إقامة الفقيد وعائلته منذ عام 1979 حتى آخر يوم من حياته.
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحفمنزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول الى متحف
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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