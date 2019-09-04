منزل الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني يتحول إلى متحف (تقرير مصور) يقع متحف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني الراحل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في منزله الواقع في حسينية جماران في طهران. وكان هذا المنزل مقر إقامة الفقيد وعائلته منذ عام 1979 حتى آخر يوم من حياته.