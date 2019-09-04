أعلن سفير إيران في أرمينيا، عن دعوة رئيس وزراء ارمينيا، للرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة يريفان.

وقال السفير كاظم سجادي للصحفيين ظهر اليوم الأحد على هامش الجلسة الحادية عشرة للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، حول زيارة الرئيس روحاني لأرمينيا، ان رئيس وزراء ارمينيا وجه دعوة الى الرئيس الايراني لزيارة يريفان، ورئيس الجمهورية سيقوم بهذه الزيارة خلال الأسابيع المقبلة.

وردا على سؤال من مراسل وكالة إرنا حول آخر المستجدات عن ممر الشمال - جنوب عبر أرمينيا، قال: لقد أجريت محادثات مع وزير الطرق مؤخرا، ونحن على استعداد لاتخاذ خطوات للوفاء بالتزامات إيران باستكمال الطريق السريع وستتعاون وزارة الطرق مع القطاع الخاص في هذا المجال .